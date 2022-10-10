المفوضية الأوروبية واستونيا تؤكدان ضرورة تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة وزراء استوانيا كايا كالاس، اليوم الاثنين وقوف أوروبا إلى جانب أوكرانيا، وشددتا على ضرورة تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي لتحمي نفسها.



جاء ذلك في مقطع مصور نشرته كالاس، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، وتظهر فيه مع فون دير لاين، وهما تقفان في معبر "نارفا" الحدودي بين إستونيا وروسيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية- خلال المقطع: "لقد صدمني وأفزعني الهجوم الشرس على كييف والمدن الأوكرانية الأخرى، لقد أظهرت روسيا مرة أخرى للعالم ما تمثله، إنه الإرهاب والوحشية".



وشددت فون دير لاين على ضرورة محاسبة المسؤولين، ونعت الضحايا معربة عن تعازيها القلبية "لأصدقائنا الأوكرانيين"، وأضافت "أعلم أن الأوكرانيين لن يُرهّبوا، والأوكرانيون يعلمون أننا سنقف إلى جانبهم مهما استغرق ذلك من وقت".



بدورها، قالت رئيسة الوزراء الأستوانية "نقف هنا على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، وفي الخلفية روسيا، نرسل رسالة واضحة إلى جميع الأوكرانيين، نحن ندعمكم بكل وسيلة ممكنة".



وأضافت "ما يتعين علينا القيام به هو بالتأكيد تقديم دفاع جوي من جانب الحلفاء، حتى يتمكن الأوكرانيون من حماية مدنهم ومدنييهم، لأن روسيا تصعد بالتأكيد من أجل إلحاق الأذى بالمدنيين"، مؤكدة "نحن مع الضحايا، نحن نقف إلى جانب أوكرانيا".