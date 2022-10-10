المفوضية الأوروبية توافق على خطتين بقيمة 1.1 مليار يورو لتعزيز قطاع الطاقة في سلوفاكيا

كتبت: هناء أبو العز

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خطتين قدمتهما سلوفاكيا بميزانية إجمالية تزيد عن 1.1 مليار يورو لمساعدة الشركات الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي على إزالة الكربون من عمليات الإنتاج وتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة.

وذكرت المفوضية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي- أن هذه الأموال ستُصرف في إطار مرفق التعافي والمرونة ("RRF")، بما يُسهم في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء مع المساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي المستورد وتسريع الانتقال الأخضر.

وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، المسئولة عن سياسة المنافسة إن "هاتين الخطتين ستساعدان الصناعات السلوفاكية على إزالة الكربون من عملياتها الصناعية وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في استخدام الطاقة، ومن ثم مساعدة سلوفاكيا أيضًا على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد، بما يتماشى مع خطة "ري باور إي يو"، مع ضمان الإبقاء على أي تشوهات محتملة في المنافسة إلى الحد الأدنى".

وأضافت فيستاجر أن هذه الأموال ستساعد أيضًا بعض الصناعات على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عمليات الإنتاج وكذلك تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، مشيرة إلى أن المستفيد من هذه التدابير هي الشركات النشطة في القطاعات الخاضعة لاتفاقية الاتحاد الأوروبي للرقابة المالية، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (مثل المصافي وأعمال الصلب والشركات النشطة في إنتاج المعادن الثقيلة والبناء والمنتجات الكيماوية).