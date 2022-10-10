المشدد 15 عامًا لموظف استدرج طفلة واعتدى عليها في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين شريف السباعي ورشدي ورشاد، بالسجن المشدد 15 عاما، على موظف أمن بإحدى المستشفيات ببنها، لقيامه باستدراج طفلة عمرها 10 سنوات لسطح أحد العقارات، بزعم مساعدته لنقل بعض الأغراض، بحجة إصابته في قدمه.

كان ذلك أثناء سيرها بالطريق العام، ثم قام بهتك عرضها، حتى سقطت مغشيا عليها، وما أن بلغ مأربه منها، حتى فر هاربا من المكان، ظنا منه أنها قد فارقت الحياة عقب قيامه بتكميم فمها لمنعها من الصراخ والاستغاثة، وما أن أفاقت، فنزلت مهرولة تستغيث وتصرخ، فقام بعض الأهالي بنقلها للمستشفى والعلاج وإخطار ذويها.

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من مأمور قسم بنها، يفيد بتلقيه بلاغًا من ربة منزل، بقيام موظف 35 سنة باستدراج ابنتها الطفلة 10 سنوات إلى سطح إحدى العمارات بمنطقة أتريب والتعدي عليها وفر هاربا.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم تفريغ الكاميرات في موقع الحادث، ومعرفة من دخل وخرج من العقار وقت ارتكاب الواقعة، حيث تبين وجود شخص قام بركن سيارته واصطحب الطفلة المجنى عليها إلى العمارة محل الواقعة وبعد فترة خرج منها بمفرده، ثم خرجت الطفلة بعده بمدة كبيرة وهي تصرخ ثم سقطت على الأرض في غيبوبة، وتبين من التحريات والفحص أن المتهم موظف أمن بمستشفى جامعة بنها واستغل معرفته بالطفلة وبأسرتها واستوقفها أثناء ذهابها إلى المدرسة وطلب منها الصعود معه إلى سطح العمارة لتنزيل بعض الأغراض الخاصة به، فاستجابت له الطفلة عندما قال لها اسم والدها ووالدتها وصعدت معه إلى سطح العمارة وقام بكتم أنفاسها حتى فقدت الوعى ثم تعدى عليها، وعندما انتهى تركها وهرب من المكان.

أضافت التحريات، أن الطفلة ظلت فترة في حالة إغماء وعندما عادت لوعيها ارتدت ملابسها وأسرعت للخروج وعقب نزولها للشارع تصرخ سقطت على الأرض في غيبوبة وحملها الأهالي إلى المستشفى وعندما شاهدتها أمها أسرعت لقسم شرطة بنها وحررت محضر بالواقعة.