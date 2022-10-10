المشدد 15سنة لسيدة وضعت نارا فى محصول القمح بأرض زوجها انتقاما منه بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهمة "د.م.ح" ربة منزل، بالسجن المشدد ١٥ سنة، لاتهامها بوضع النار عمدا فى محصول القمح المملوك لزوجها المجنى عليه "ص.م"، انتقاما منه بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢٢ بدائرة مركز أخميم عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا مفاده وضع النار فى محصول القمح المملوك للمجنى عليه وكشفت التحريات وجود خلافات زوجية بين المتهمة وزوجها المجنى عليه حيث قامت بوضع النار عن طريق إيصال مصدر حراري للمحصول مما أدى إلى احتراقه وبعد تقنين الإجراءات وبمواجهة المتهمة اعترفت بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.