المشدد 10 سنوات لشقيقين شرعا فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنبن، بمعاقبة المتهم "ع.م" عامل وشقيقه "ع.م" عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ض.م"، بأن تعديا عليه بسلاح أبيض سكين فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين أحمد السنباطي ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر ناصر محمد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 ، بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه ونقله إلى المستشفى للعلاج وكشفت التحريات قيام وجود خلافات مالية بين المتهمين والمجنى عليه حيث تربطهما صلة مصاهرة فحدثت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهمين بالتعدى بسلاح أبيض سكين على المجنى عليه مما أحدث إصابته.

ووجهت إليهما النيابة تهمة الشروع في القتل وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.