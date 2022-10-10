المديريات التعليمية توجه المدارس بسرعة استيفاء استمارة الأمن والسلامة

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية المدارس، بسرعة استيفاء استمارة الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية، بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن يخلو فناء المدارس من أعمدة خرسانية وبناء عشوائي وأعمدة إنارة ومحولات كهرباء وحجرات خشبية ومخازن، ويوجد تبادل لوقت الفسحة فى حالة وجود أكثر من مرحلة دراسية.

الجدير بالذكر، أن المديريات التعليمية وجهت المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، فيما حذرت أيضا من عدم حرمان اي طالب لم يسدد المصروفات من دخول المدرسة أو ربطها بإستلام الكتب، مع ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية في دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتكثيف المتابعة و المرور اليومي على المدارس، وتكثيف دور لجنة الكوارث والازمات في جميع المدارس و اتخاذ كافة الاجراءات الواجبة استعدادا لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وتغطية الوصلات الكهربائية.

وكانت المديريات التعليمية، وجهت المدارس بضرورة تفعيل حصص المشاهدة فى الفصول بين الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، و دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.