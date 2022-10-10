المؤبد لمتهم وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره فى الهيروين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م م ا" عامل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة قسم الكوثر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة قسم الكوثر، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بجوار أحد المساجد، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.