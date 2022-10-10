المؤبد لشقيقين في اتهامهما باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "خ.ع.م" عامل، وشقيقه "ع.ع"، بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بإحراز سلاح نارى "بندقية آلية"، وإطلاق النار واستعراض القوة لتهديد المجنى عليه "ي.ف" بدائرة مركز العسيرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز العسيرات عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه ، مفاده أنه أثناء سيره بالدراجة البخارية الخاصة به استوقفه المتهم وطلب منه شراء الدراجة الا أنهما اختلفا على ثمنها ففوجىء بشقيق المتهم الأول يحضر وبحوزته سلاح نارى ويطلق النار ناحيته لتخويفه وترويعه واستعراض القوة معه مما ادى الى اصابته ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.