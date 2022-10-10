المؤبد لبريطاني قتل صديقته بـ90 طعنة وصور "فيديو اعتذار" مع الجثة

حكم على رجل بريطاني طعن صديقته البالغة من العمر 19 عامًا حتى الموت في "هجوم وحشي" بالسجن المؤبد بعد أن غضب من قرارها بالعودة إلى كندا.
وفقا لصحيفة الجارديان، قتل جاك سيبل البالغ من العمر 23 عامًا ، آشلي وادزورث في شقة في تشيلمسفورد ، إسيكس ، في 1 فبراير.
قال القاضي جاستس موراي ، لمحكمة التاج في تشيلمسفورد ، إن سيبل تسبب دون مبرر في إصابة جسدها بنحو 90 جرحًا.
وقال إن الزوجين التقيا عبر الإنترنت عندما كانت وادزورث في الثانية عشرة من عمره وسيبل كان في الخامسة عشرة وكان بينهما علاقة بعيدة المدى ، مضيفًا أن سيبل كان له علاقات مع نساء أخريات خلال هذا الوقت.
وتابع القاضي إن الضحية سافرت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة سياحية مدتها ستة أشهر قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد في عام 2021.
وأضاف موراي أنه عندما حدث القتل ، كان من المقرر أن تعود وادزورث إلى كندا قريبًا وواجهت سيبل الذي شعر بفقدانًا وشيكًا للسيطرة عليها. وقال إنه قبل أسبوع من وفاتها ، أشارت وادزورث إلى والدتها أن الأمور لا تسير على ما يرام وأنها تريد العودة إلى كندا.
وحكم موراي على سيبل بالسجن المؤبد لمدة لا تقل عن 23 عامًا وستة أشهر ، والتي يجب أن يقضيها قبل أن يتم النظر في أمر الإفراج المشروط عنه، وقال للمتهم: "أنت شخص خطير"، ووصف الهجوم بانه "وحشي وجبان"
واعترف سيبل بقتل صديقته في جلسة استماع سابقة ولم يبد أي رد فعل لأنه حكم عليه يوم الاثنين. وقال المدعي العام ، سيمون سبنس ك. سي ، إن سيبل قتل وادزورث بعد غضبه من قرارها بالعودة قبل الأوان إلى بلدها الأصلي كندا.
قال سبنس: "لقد خنق آشلي وطعنها مرارًا وتكرارًا وتركها في السرير الذي كانا يتقاسمانه أثناء قيامه بعمله اليومي".
واستمعت المحكمة إلى أن سيبل قال للشرطة: "لقد أصبت بالذهان ، أنا آسف لقد خنقتها وطعنتها"، وأشار المدعي العام الى إن سيبل صور نفسه في فيديو على هاتفه المحمول مغطى بدماء آشلي يعتذر عما فعله وكانت جثة آشلي الميتة مرئية في الفيديو.
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