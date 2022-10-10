المؤبد لبريطاني قتل صديقته بـ90 طعنة وصور "فيديو اعتذار" مع الجثة

نهال أبو السعود

حكم على رجل بريطاني طعن صديقته البالغة من العمر 19 عامًا حتى الموت في "هجوم ‏وحشي" بالسجن المؤبد بعد أن غضب من قرارها بالعودة إلى كندا.‏

وفقا لصحيفة الجارديان، قتل جاك سيبل البالغ من العمر 23 عامًا ، آشلي وادزورث في ‏شقة في تشيلمسفورد ، إسيكس ، في 1 فبراير.‏

قال القاضي جاستس موراي ، لمحكمة التاج في تشيلمسفورد ، إن سيبل تسبب دون مبرر ‏في إصابة جسدها بنحو 90 جرحًا.‏

وقال إن الزوجين التقيا عبر الإنترنت عندما كانت وادزورث في الثانية عشرة من عمره ‏وسيبل كان في الخامسة عشرة وكان بينهما علاقة بعيدة المدى ، مضيفًا أن سيبل كان له ‏علاقات مع نساء أخريات خلال هذا الوقت.‏

وتابع القاضي إن الضحية سافرت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة سياحية مدتها ستة أشهر ‏قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد في عام 2021.‏

وأضاف موراي أنه عندما حدث القتل ، كان من المقرر أن تعود وادزورث إلى كندا قريبًا ‏وواجهت سيبل الذي شعر بفقدانًا وشيكًا للسيطرة عليها. وقال إنه قبل أسبوع من وفاتها ‏، أشارت وادزورث إلى والدتها أن الأمور لا تسير على ما يرام وأنها تريد العودة إلى كندا.‏

وحكم موراي على سيبل بالسجن المؤبد لمدة لا تقل عن 23 عامًا وستة أشهر ، والتي ‏يجب أن يقضيها قبل أن يتم النظر في أمر الإفراج المشروط عنه، وقال للمتهم: "أنت ‏شخص خطير"، ووصف الهجوم بانه "وحشي وجبان"‏

واعترف سيبل بقتل صديقته في جلسة استماع سابقة ولم يبد أي رد فعل لأنه حكم عليه ‏يوم الاثنين. وقال المدعي العام ، سيمون سبنس ك. سي ، إن سيبل قتل وادزورث بعد ‏غضبه من قرارها بالعودة قبل الأوان إلى بلدها الأصلي كندا.‏

قال سبنس: "لقد خنق آشلي وطعنها مرارًا وتكرارًا وتركها في السرير الذي كانا يتقاسمانه ‏أثناء قيامه بعمله اليومي".‏

واستمعت المحكمة إلى أن سيبل قال للشرطة: "لقد أصبت بالذهان ، أنا آسف لقد ‏خنقتها وطعنتها"، وأشار المدعي العام الى إن سيبل صور نفسه في فيديو على هاتفه ‏المحمول مغطى بدماء آشلي يعتذر عما فعله وكانت جثة آشلي الميتة مرئية في الفيديو.‏