اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف الطبي على 456 مواطنًا في أول أيام القافلة الطبية بالإسماعيلية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:20 م
الكشف الطبي على 456 مواطنًا في أول أيام القافلة الطبية بالإسماعيلية قافلة طبية - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جهود مديرية الصحة والسكان بالمحافظة؛ لتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، حيث نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز الشباب البعالوة الكبرى و التي تستهدف أهالي مركز ومدينة التل الكبير.
 
و قامت القافلة الطبية بالكشف على 456 مواطنًا في أول أيام القافلة حيث أنها بدأت اليوم الاثنين  ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 
 
و تابع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم القافلة الطبية بمركز شباب البعالوة الكبرى والتي تضمنت 6 تخصصات طبية شملت: عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء، تنظيم الأسرة، الجراحة، العظام، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، معمل للدم و صيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي و التوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا و التسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.
 
و أشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 158 مواطن بعيادة الباطنة، 21 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة 39 سيدة بالإضافة إلى استقبال 144 حالة بعيادة الأطفال.
 
وفي عيادة المسالك تم استقبال 20حالة، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 16حالة بالإضافة إلى استقبال 51حالة بعيادة العظام و 7حالات بوحدة الأشعة. 
 
على أن تستمر القافلة الطبية بمركز شباب البعالوة الكبرى بمركز ومدينة التل الكبير في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء  وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

الإسماعيلية

حياة كريمة

قافلة طبية مجانية مركز شباب البعالوة

محافظة الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة

الصحة تطلق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:50 ص

"حياة كريمة" تطلق قوافل طبية مجانية بالجيزة.. تعرف على الأماكن والمواعيد

الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:25 م

"صحة أسوان" تنظم قافلة طبية للكشف على 2967 مواطناً بالمجان فى قرى حياة كريمة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:29 ص

حياة كريمة بالقليوبية تجني ثمار العمل المتواصل.. الانتهاء من 26 مشروعا في قطاع مياه الشرب بـ 26 قرية بنسبة 100%.. ورئيس المدينة: تخدم 369 ألف نسمة.. وجامعة بنها: تم تنفيذ 69 قافلة طبية وبيطرية.. صور

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة