الكشف الطبي على 456 مواطنًا في أول أيام القافلة الطبية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جهود مديرية الصحة والسكان بالمحافظة؛ لتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، حيث نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز الشباب البعالوة الكبرى و التي تستهدف أهالي مركز ومدينة التل الكبير.

و قامت القافلة الطبية بالكشف على 456 مواطنًا في أول أيام القافلة حيث أنها بدأت اليوم الاثنين ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

و تابع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم القافلة الطبية بمركز شباب البعالوة الكبرى والتي تضمنت 6 تخصصات طبية شملت: عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء، تنظيم الأسرة، الجراحة، العظام، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، معمل للدم و صيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي و التوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا و التسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

و أشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 158 مواطن بعيادة الباطنة، 21 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة 39 سيدة بالإضافة إلى استقبال 144 حالة بعيادة الأطفال.

وفي عيادة المسالك تم استقبال 20حالة، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 16حالة بالإضافة إلى استقبال 51حالة بعيادة العظام و 7حالات بوحدة الأشعة.

على أن تستمر القافلة الطبية بمركز شباب البعالوة الكبرى بمركز ومدينة التل الكبير في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.