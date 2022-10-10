الكرملين: نشاط دبلوماسى مكثف لبوتين خلال تواجده فى أستانا

وكالات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم المشاركة في عدد من الاجتماعات الثنائية في العاصمة الكازاخية أستانا، هذا الأسبوع على هامش مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، ومجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، واللتين تنعقد فعالياتهما في الفترة بين 12 و14 أكتوبر الجاري.



وأضاف بيسكوف - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "ستكون هناك سلسلة كاملة من الاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى قمة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، واجتماع لمجلس رؤساء أعضاء رابطة الدول المستقلة".



وعلى جانب آخر، قال بيسكوف إن روسيا وحلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ليس بينهم خلافات جدية، وذلك في ظل إلغاء قيرغيزستان تدريبات عسكرية لدول المعاهدة على أراضيها، وكانت قررت أرمينيا أيضا عدم المشاركة في التدريبات في سبتمبر الماضي.



وذكرت وكالة "تاس" أن كازاخستان تترأس رابطة الدول المستقلة هذا العام، لافتة إلى أن مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا هو منتدى مشترك تم إنشاؤه بمبادرة من كازاخستان عام 1992 ويقع مقره الرئيسي في أستانا.