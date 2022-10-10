اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على 3 متهمين بإصابة عامل بجرح قطعى بسلاح أبيض خلال مشاجرة في المقطم

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:24 ص
القبض على 3 متهمين بإصابة عامل بجرح قطعى بسلاح أبيض خلال مشاجرة في المقطم حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة إصابة مواطن خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في دائرة قسم المقطم، حيث تبين أن سبب المشاجرة هو مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وبين 3 أشخاص، قاموا على أثرها بالاعتداء عليه بقطعة زجاج، وفروا هاربين.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإصابة شخص بجرح قطعى في الرأس، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "مصاب بجروح قطعية") ، وطرف ثان: (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام قطعة زجاج محدثين إصابته المشار اليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


الأجهزة الأمنية

جرح قطعى

سلاح أبيض

قسم المقطم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة