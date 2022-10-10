القبض على 3 متهمين بإصابة عامل بجرح قطعى بسلاح أبيض خلال مشاجرة في المقطم

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة إصابة مواطن خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في دائرة قسم المقطم، حيث تبين أن سبب المشاجرة هو مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وبين 3 أشخاص، قاموا على أثرها بالاعتداء عليه بقطعة زجاج، وفروا هاربين.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإصابة شخص بجرح قطعى في الرأس، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "مصاب بجروح قطعية") ، وطرف ثان: (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام قطعة زجاج محدثين إصابته المشار اليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.