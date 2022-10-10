اليوم السابع
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القبض على عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية فى الشرابية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:35 ص
القبض على عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية فى الشرابية حملات أمنية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل، تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم الشرابية مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (5 هواتف محمولة مجهولين المصدر)، وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، كما أقر بارتكابه عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ضبط عاطل

سرقة المساكن

أسلوب التسلق

قسم الشرابية



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