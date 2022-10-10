القبض على عاطلين روجا عملات مقلدة في البحيرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات غموض واقعة قيام مجهولين، بترويج عملات مقلدة "مزورة" بين المواطنين، حيث قاما بتوزيع تلك العملات المزورة على مالك محل تجارى "سوبر ماركت"، بعد أن طلبا منه تحويل مبلغ مالى كبير من خلال ماكينة الدفع الإلكترونى الخاصة به لرقم هاتف محمول تابع لهما، ثم انصرفا عقب حصولهما على المبلغ، فتم تحديد هويتهما عقب إبلاغ الضحية، وتم إلقاء القبض عليهما.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من (مالك سوبر ماركت - كائن بدائرة المركز) بقيام (شخصين) مجهولين، بالحضور لمحل عمله، وطلبا منه تحويل مبلغ مالى من ماكينة الدفع الإلكترونى الخاصة به لرقم هاتف محمول "مُحدد" وقاما بدفع مبلغ التحويل ، إلا أنه عقب مغادرتهما إكتشف أن المبلغ المالى عملات "مقلدة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الدقهلية - البحيرة").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقروا بقيام إثنين من المتهمين بالتوجه للسوبر ماركت الـمُشار إليه وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإتفاق مع أحد المتهمين والذى سبق له العمل بمحل البلاغ ، كما أضاف إثنين من المتهمين بقيامهما بصرف باقى المبلغ المالى من العملات المقلدة على متطلباتهما الشخصية حتى لا يتم إكتشاف أن العملات مقلدة كما تم ضبط بحوزة أحدهم (جهاز كمبيوتر – طابعة – أوراق) والذى أضاف بقيامه بتقليد العملات المزورة عن طريق إستخدام المضبوطات وإعطائه العملات المقلدة لباقى المتهمين مقابل مبلغ مالى صحيح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.