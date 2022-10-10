العربية: انفجارات جديدة في كييف وعدد من المدن الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

قال مراسل قناة العربية، في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، إن هناك انفجارات جديدة في كييف وعدد من المدن الأوكرانية.

وفى وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف أن الهدف المستقبلي من الإجراءات الروسية يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا.

وقال ميدفيديف عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي (تليجرام)، اليوم الاثنين "بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا في المستقبل يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا"، لافتا إلى أن هذا هو موقفه الشخصي.