الطب البيطري بالأقصر ينطلق لتحصين الأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عددا من اللجان البيطرية، للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تزامناً مع الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، تشكلت عدة لجان طبية بيطرية، وهى لجنة التحصين ضد مرضى طاعون المجترات الصغيرة التابعة للوحدة البيطرية بأرمنت، بإدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، ورافقت اللجنة الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية، ولجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة لوحدة الطود البيطرية، بإدارة الطود البيطرية برئاسة الدكتور أيمن أوليت مدير إدارة الطود البيطرية، ومشاركة الدكتور سامح ضوى علام الطبيب بإدارة الطود البيطرية.

كما تشكلت لجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة لوحدة الاقالتة البيطرية، بإدارة القرنة البيطرية برئاسة الدكتورة شيرين سيد الطبيبة بوحدة الاقالتة البيطرية، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وتمت توعية المواطنين من مربي الأغنام والماعز بأهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتوعية بخطورة المرض وما يسببه من خسائر إقتصادية.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، على أنه تم تعريف مربي الأغنام والماعز بالمرض من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة عليه، حيث تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى تنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر بكافة مربى وتجار الأغنام والماعز ضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الأغنام والماعز لتحصينها، وذلك حرصاً على صحتها وسلامتها وحمايتها من مرض طاعون المجترات الصغيرة، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها.



الطب البيطرى بالأقصر تنطلق لتحصين الأغنام والماعز



تحصين الأغنام والماعز ضد مرضى طاعون المجترات الصغيرة



توعية مربي الأغنام والماعز ضد مرضى طاعون المجترات الصغيرة



عمليات تحصين الأغنام والماعز ضد مرضى طاعون المجترات الصغيرة



لجان من الطب البيطرى بالأقصر تنطلق لتحصين الأغنام والماعز



