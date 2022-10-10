وأفادت وكالة الفضاء في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من تجميع واختبار الوحدة الفضائية، بعد وصولها إلى موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية فى مقاطعة هاينان بجنوبي الصين، وقبل الإطلاق ستقوم الوكالة أيضا بفحص مشترك لوظائف النظام مع صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-5بي واي4"، والذي سيحمل الوحدة "منجتيان" إلى الفضاء.

وقالت الوكالة في البيان إن المرافق والمعدات في موقع الإطلاق في حالة جيدة، وإن جميع الأنظمة المتعلقة بالمهمة تخضع لاستعدادات منظمة، مشيرة إلى أنه في الوقت الحاضر، يتكون مجمع محطة الفضاء الصينية "تيانقونج" من الوحدة الأساسية "تيانخه"، والوحدة المعملية "ونتيان"، ومركبة الشحن "تيانتشو-4"، ومركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14".

وأضافت أن المصممين قالوا إن المعدات العلمية في الوحدة المعملية "منجتيان" ستُستخدم لدراسة الجاذبية المتناهية الصغر وإجراء تجارب في فيزياء الموائع وعلوم المواد وعلوم الاحتراق والفيزياء الأساسية.