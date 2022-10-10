اليوم السابع
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"الصيادلة" تطالب نقابة المهندسين بإعادة النظر فى تطبيق "الدواء أون لاين"

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 06:42 م
"الصيادلة" تطالب نقابة المهندسين بإعادة النظر فى تطبيق "الدواء أون لاين" نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

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أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابأ للمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، لمطالبته بإعادة النظر فى البروتوكول الذى أعلنت عنه نقابة المهندسين لتغطية خدمة الصيدلية أون لاين بخصم يصل ل20%عن طريق تطبيق "نقابتى"، وذلك لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولقانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 واللائحة الداخلية للنقابة ولائحة اداب المهنة رقم 198 لسنة 1970 .

 

وأوضحت النقابة فى خطابها عدم قانونية بيع الأدوية عن طريق التطبيقات الالكترونية (اون لاين)، وكذلك عدم قانونية تقديم خصومات على أسعار الأدوية عن طريق تنظيم بروتوكولات الزامية بتقديم خصومات على الدواء وهو مايعد مضاربة محظورة قانوناً، كما ان الأدوية مسعره جبرياً والحصول على الأدوية بسعر أقل من التسعيرة المحددة له أن يفتح الشكوك حول مصادر الحصول على هذا الدواء ومدى سلامته وصلاحيته.


نقابة الصيادلة

نقابة المهندسين

الدواء اونلاين

تطبيقات الادوية



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