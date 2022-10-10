الصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول رفع كفاءة القطاع والتحكم فى تكاليف الإنتاج

كتب إسلام سعيد

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية، تنظيم ورشة عمل غدا الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر المنفذ من قبل يونيدو UNIDO بتمويل من حكومة سويسرا، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والعديد من المؤسسات الحكومية المصرية ذات الصلة وذلك بهدف :

وتشمل ورشة العمل تقديم أهم فرص رفع كفاءة الموارد للقطاع للتحكم في تكاليف الإنتاج وأساليب تمويلها للتعامل مع تحديات الوضع الراهن، ووضع توصيات للحكومة من أجل وضع حوافز وتذليل التحديات التي تعوق استفادة القطاع من فرص رفع كفاءة الموارد في اطار تنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP27.

وتشمل الورشة تحديد تصور للخطوات التي يمكن للقطاع التحرك بها من اجل التحول الاخضر و الحد من اثار التغيرات المناخية علي القطاع مع زيادة ربحية العملية الانتاجية و استدامتها والتشاور حول اصدار كتيب مخصص للقطاع يساعد في التوعية بفرص تحسين كفاءة الموارد، ومدي جدواها الاقتصادية.

يهدف مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر إلى المساهمة في جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص العمل في مصر مع الحفاظ على البيئة و بشراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية لرفع الوعي بمفاهيم الاقتصاد الاخضر وتقديم الدعم الفني اللازم للشركات والمستفيدين من المشروع.