الصرف الصحى بالإسكندرية تلغى الطوارئ مع استمرار رفع كفاءة وتطهير الشنايش

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، عن إلغاء حالة الطوارئ، بعد استقرار الأحوال الجوية اليوم بالإسكندرية، وأشارت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى بيان صادر، أنه تم إلغاء حالة الطوارئ اليوم مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وبيارات المحطات واستمرار أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.



وواضح بيان شركة الصرف الصحي، إلغاء حالة الطوارئ بالشركة، وعودة حالة العمل الي طبيعته، وعودة السيارات والبدلات إلي أماكنها واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات، وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.



وأشارت شركة الصرف الصحي، أنه سوف يتواجد على الأقل 3 سيارات متمركزة بكل منطقة، وكذلك 10 سيارات بالطوارئ و3 بدالات بالمعدات المركزية، على تكون جاهزه علي مدار 24 ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأنه لا توجد فرص لسقوط امطار ابتداءا من صباح اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022.





