الصحة: مصر لديها نظام قوى من برنامج التطعيمات والتقصى للأمراض الوبائية

كتب ـ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه غير صحيح انتشار فيروس شلل الأطفال في أى من محافظات الجمهورية أو في المجارى الخاصة بالمياه أو الصرف الصحى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر عام 2004 ، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006.

وتابعت وزارة الصحة: مصر لديها نظام قوي من برنامج التطعيمات الأساسية شلل الأطفال والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأى أوبئة أو أمراض.

وتطلق الوزارة الحملات القومية والمحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال كإجراء متبع تقوم به الوزارة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال حيث تم إجراء 3 حملات خلال عام 2012.

جدير بالذكر، أنه بلغ إجمالي ما تم ننفيذه من حملات تطعيم شلل الأطفال خلال الـ 5 سنوات الماضية 9 حملات.