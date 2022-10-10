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الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال مستمرة لمدة 5 أيام بالقاهرة والجيزة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:00 ص
الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال مستمرة لمدة 5 أيام بالقاهرة والجيزة تطعيم شلل الأطفال
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة التى أطلقتها الوزارة اليوم للتطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة، والتى تستمر لمدة 5 أيام تستهدف الأطفال المصريين والأجانب من عمر يوم وحتى 5 سنوات. 
 
وقالت وزارة الصحة، أن التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين أن التطعيم يتم من خلال الفرق الطبية الثابتة (فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية والميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق) وكذلك الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان).
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تأتى فى إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض، مؤكّدًا أن الفرق الطبية المشاركة فى الحملة مدربة على أعلى مستوى .
 
وأضافت أن الحملة ستجوب الميادين والشوارع بالمحافظات وأماكن التجمعات والأسواق وذلك من خلال الفرق الطبية المتحركة وهناك فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية ودعت الأسر المصرية بضرورة المشاركة فى الحملة، أو التوجه بالأطفال إلى الوحدات والمراكز الصحية مؤكدة أن الحملة مجانية وتابعت : أن جميع التطعيمات آمنه 100% وحصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية.
 
 

الصحة

شلل الاطفال

التطعيم ضد شلل الاطفال



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