الشرطة الكندية تعلن مقتل شخص وإصابة اثنين خلال إطلاق نار فى تورنتو

وكالات الأنباء

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى إطلاق نار فى مدينة تورنتو، عاصمة مقاطعة أونتاريو، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وكتبت شرطة تورنتو فى تغريدة على تويتر: "عثر ضباط الشرطة على 3 رجال مصابين بأعيرة نارية تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة وبين المهددة للحياة".

وفي تغريدة متابعة لحادث إطلاق النار، كتبت الشرطة أن "الضباط أكدوا أن رجلا توفى متأثرا بجراحه، وتم إعلان وفاته".

وعثرت الشرطة على عدة أغلفة للقذائف في موقع الحادث، بينما تجرى تحقيقات فى الحادث.