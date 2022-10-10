السوق الحضرى والمركز التكنولوجى.. اعرف أهم المشروعات الخدمية بسوهاج

سوهاج - فريق المحافظات

حالة من الاهتمام غير المسبوقة تشهدها محافظة سوهاج من قبل القيادة السياسية في مجال الخدمات العامة للمواطنين من خلال تطوير وإنشاء الأسواق الحضرية والمراكز التكنولوجية المنتشرة على مستوى المحافظة كل هذه المشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي استهدفت العديد من المناطق على مستوى المحافظة بهدف تطوير البنية التحتية والقضاء على العشوائيات، وفى مقدمة تلك المشروعات القطاء على الأسواق العشوائية وإنشاء الأسواق الحضارية بديلة للمواطنين.

تأتى تلك المشروعات الخدمية تحقيقا للتكامل بين الجهود التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر، بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي بما يضمن الاتساق مع توجهات الدولة في تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، بما يساهم في تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول المشروعات الخدمية للمواطنين بمحافظة سوهاج تعرف عليها.

1 - السوق الحضري بمدينة جهينة، أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يضم 106 محلات تجارية، ونقطة شرطة مرافق، والذي تم إنشاؤه بتكلفة 4 ملايين و600 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ تخطت 90%، بهدف تجميع الباعة الجائلين والقضاء على الأسواق العشوائية.

2 - إنشاء السوق الحضري بـ " مدينة ناصر " بحي شرق سوهاج، بتكلفة إجمالية للمشروع 15 مليون و 933 ألف جنيه السوق الجديد على مساحة 1300 متر مربع، ويتكون من طابقين، بعدد 5 بوابات كمنافذ للدخول والخروج، ويضم عدد 122 باكية مختلفة المساحات السوق يحتوي أيضا على "غرفة التحكم والأمن، وساحة انتظار، و 3 سلالم ، و دورات مياه، وبوفيه ".

3 - إنشاء وحدة مرور دار السلام بمنطقة " عرب الصبحة" بتكلفة 4 مليون و850 ألف جنيه تم بدء أعمال الحفر تمهيدا لإنشاء القواعد الخرسانية على مساحة 9000 متر مربع.

4 - السوق الحضري المركزي بقرية أولاد سلامة بالمنشاة، على مساحة 40 ألف متر مربع ويضم السوق 260 بائكة لسوق التجزئة، و60 بائكة لسوق الجملة، كما يحتوي على جزء مخصص لسوق الماشية، على مساحة 3 أفدنة، بالإضافة إلى تجهيز أماكن لانتظار سيارات نقل الخضر والفاكهة.

5 - مشروع إنشاء السوق الحضرى الجديد في شرق مدينة سوهاج بإجمالى تكلفة للمشروع تبلغ 8 مليون و500 ألف جنيه السوق يتكون من طابقين، حيث يضم الدور الأرضي 58 محلاً تجارياً، والدور الأول علوي يضم 61 محل، بإجمالي 119 محل تجاري، على مساحة 1200 متراً مربعاً.

6 - مركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة سوهاج، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه يقدم أكثر من 40 خدمة محلية مميكنة، من أهمها "رخص البناء والتشغيل، ورخص المحلات التجارية، وطلب شكوى، وطلب سداد عام، وطلب الحصول على صورة طبق الأصل من مستندات، وطلبات خاصة بإدارات الأملاك، وإدارة الاستثمار، وخدمة المواطنين، وإدارة التنمية وبناء القرية، والطلبات الخاصة بإدارة المواقف، والخدمات التموينية، وشكاوى حياة كريمة"، وغيرها من الخدمات التي تهم المواطنين.