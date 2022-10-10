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السلطات الأوكرانية تحول محطات مترو كييف إلى ملاجئ بسبب القصف

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 08:43 ص
السلطات الأوكرانية تحول محطات مترو كييف إلى ملاجئ بسبب القصف الحرب الروسية الاوكرانية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن السلطات الأوكرانية تحول محطات مترو كييف إلى ملاجئ بسبب القصف. 

وهز انفجاران قويان العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الإثنين بعد أشهر من الهدوء النسبى فى المدينة.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن عمدة كييف فيتالى كليتشيكو ذكرت أن الانفجارات وقعت فى حى شيفشينكو فى المدينة، وهى منطقة كبيرة فى قلب كييف تشل مدن تاريخية قديمة، وأيضا عدد من المكاتب الحكومية.

فيما نشر أحد أعضاء البرلمان الأوكرانى صورة على تويتر تظهر انفجارا واحدا على الأقل وقع بالقرب من المبنى الرئيسى للجامعة الأوكرانية فى كييف فى وسط العاصمة.


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