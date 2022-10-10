اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن الجيبوتية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:00 ص
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن الجيبوتية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على قوات الأمن الجيبوتية من قِبل مجموعة إرهابية، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الجنود الجيبوتيين.

وأكدت الوزارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية- رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جيبوتي بهذا المصاب الجلل.

كانت وزارة الدفاع في جيبوتي قد أعلنت مقتل 7 جنود، في هجوم إرهابي على ثكنات للجيش، ما أدى كذلك إلى إصابة 4 آخرين، وفقدان 6 آخرين.

 


السعودية

قوات الأمن الجيبوتية

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