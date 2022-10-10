السجن المشدد 15 سنة لعامل بسوبر ماركت لحيازته 45 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار وائل عزيز حسن، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني بمعاقبة المتهم "ص.ع.ص" بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه، وذلك في اتهامه بالاتجار في المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 13747 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام المتهم "ص.ع.ص" عامل بسوبر ماركت إثر تلقي اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها أن المتهم بحوزته كمية من المواد المخدرة، فتم الاتفاق مع ذلك المصدر علي أن يتقدم للمتهم كراغب لشراء تلك المواد المخدرة، وعند قيام المصدر بشراء المواد المخدرة تم ضبط المتهم وبحوزته حافظة بلاستيكية ، وفضها تبين أنها تحوي علي عدد 45 طربة حشيش وبتفتيشه عثر علي مبالغ مالية ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.