السجن المؤبد لحلاق عذب زوجته حتى الموت في الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "أ.ال.ت" حلاق بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل زوجته المجنى عليها "س.ر.س".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12358 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ بوفاة المجنى عليها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، بأنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم "ا.ال.ت" حلاق وبين زوجته المجنى عليها "س.ر.س"، عقد المتهم العزم على أن يوسعها ضربا، وقام باصطحاب نجلته " م .ا ال" سن 5 سنوات إلى أحد الجيران وتركها لديهم، وعاد للتعدى على زوجته وضربها بالرأس والوجه والصدر وعموم جسدها باستخدام عصا خشبية، وقام بحرق أجزاء من جسدها حتى أودت بحياتها، وقام بطلب سائق وأحد الجيران، مدعيا أن زوجته مريضة وتحتاج إلى نقلها إلى المستشفى، وحال سيرهم فى الطريق العام تركهما وفر هاربا .

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها علي المتهم .