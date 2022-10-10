الرعاية الصحية: تشغيل عيادة جديدة لمتابعة الحمل بمستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تشغيل عيادة جديدة لمتابعة الحمل، بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه ترتفع بذلك عدد عيادات متابعة الحمل بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة بالأقصر إلى إجمالي 3 عيادات، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، لضمان توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرأة الحامل من منتفعات التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وأضافت الهيئة، أنه يتم الكشف والتشخيص وتقديم العلاج للمرأة الحامل بعيادات متابعة الحمل على يد نخبة من أمهر أطباء النساء والتوليد من الاستشاريين والأخصائيين، وتقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمرأة الحامل والجنين بمعايير قياسية.

وأوضحت، أنه تشمل خدمات الرعاية الصحية المقدمة بعيادات متابعة الحمل، 6 خدمات، وهم (متابعة الحمل من أول يوم في الحمل وحتى الولادة، متابعة حالات الحمل شديد الخطورة مثل الحمل ذو المشيمة المتقدمة أو الملتصقة بالرحم، متابعة حالات تسمم الحمل، تشخيص وعلاج سكري الحمل، علاج حالات الأنيميا المصاحبة للحمل، متابعة حالات الحمل بالتوأم).

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، لافتًا إلى أنها تقدم خدمات الكشف والتشخيص والعلاج للمرأة الحامل والأجنة والأطفال المبتسرين بمعايير قياسية.

ونوه السبكي، إلى أن مستشفى إيزيس التخصصي هي أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين في صعيد مصر، كما أنها واحدة ضمن 6 مستشفيات تعمل لخدمة منتفعي ومنتفعات التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وهم، (الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، طيبة التخصصي، حورس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي).