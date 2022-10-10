ووجه فان دير بيلين اليوم الاثنين، الشكر إلى شعبه.. قائلًا: "النتيجة رائعة، وهذه ثقة كبيرة أن أحصل على أصوات أكثر من جميع المرشحين الستة الآخرين مجتمعين".

وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن الرئيس ألكسندر فان دير بيلن الحالي حقق بالفعل الأغلبية اللازمة بأكثر من 50% في الاقتراع الأول وبالتالي يُعاد انتخابه رئيسًا للبلاد.

وأظهرت النتائج النهائية حصول الرئيس النمساوى فى الاقتراع الأول على نسبة 56.2%.