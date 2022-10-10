الرئيس السيسي يهنئ خريجى كلية الشرطة ويحتفى ببطولات أبناء مصر.. إنفوجراف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التضحيات التى قدمها الشهداء كبيرة من أجل أمان واستقرار ومستقبل الدولة المصرية، قائلا: "اسمحوا لى أن أرحب بكل السادة الحضور.. الأسر اللى موجودة.. برحب بيكم.. أهلا وسهلا.. واسمحوا أن أهنئكم بتخرج أبنائكم وبنتاكم.. ألف ألف مبروك".

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة.











