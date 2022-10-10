الرئيس السيسي يهنئ خريجى كلية الشرطة ويحتفى ببطولات أبناء مصر.. إنفوجراف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التضحيات التى قدمها الشهداء كبيرة من أجل أمان واستقرار ومستقبل الدولة المصرية، قائلا: "اسمحوا لى أن أرحب بكل السادة الحضور.. الأسر اللى موجودة.. برحب بيكم.. أهلا وسهلا.. واسمحوا أن أهنئكم بتخرج أبنائكم وبنتاكم.. ألف ألف مبروك".
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة.
أهنئكم بتخرج أبنائكم وبناتكم وألف مبروك للخريجين مرحلة جديدة من حياتكم
مصر أمانة فى رقابنا كلنا.. أمنها وسلامها وتقدّمها أمانة فى رقابنا يا مصريين
كل الاحترام والمحبة لأسر الشهداء ولعطائهم المقدم من أجل خاطر بلدنا وشعبنا
اوعوا تفتكروا إن الدماء والأرواح ثمن بسيط دول كانوا سبب كل اللى إحنا فيه
الشهداء دفعوا ثمن عالى قوى لحماية أمن واستقرار 100 مليون مصرى
الشهيد عند ربنا حاجة جميلة قوى وإحنا معاكم وربنا موجود معاكم
إحنا المصريين ما بننساش والأمور اتحسنت بفضل الله وأبناء مصر
مطلوب نعمل أكتر من كده كمصريين لأن ده وفاء لدماء الشهداء
كل المحبة والتقدير ليكم ولأرواح شهدائنا وللمصابين.. لن ننساكم أبدا
المسؤولية الملقاة على الداخلية كبيرة جدا ودوركم مشهود من كل الناس
مصر كلها بتقدّر دور الشرطة طالما بيحترم آدمية الناس وإنفاذ القانون
اوعوا تتصوّروا إن فى قطاع ما بيتطوّرش بس بنشتغل من غير جَلَبة أو ضوضاء
التطوير مستمر ومش مرتبط بمرحلة والدولة كلها بتتحرك لتحسين قدراتها ومهاراتها
بقول للخريجين خلّوا بالكم من نفسكم واحرصوا على العمل الطيب والأداء المتميز
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