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الرئيس السيسي يقدم التحية إلى أهالى خريجى كلية الشرطة دفعة 2022

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:00 ص
الرئيس السيسي يقدم التحية إلى أهالى خريجى كلية الشرطة دفعة 2022 الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدم التحية إلى أهالي خريجي كلية الشرطة
كتب محمود عبد الراضى – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التحية إلى أهالى الخريجين من دفعة كلية الشرطة 2022، وذلك خلال وصوله إلى مقر احتفالية التخرج. 
 
وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.
 
والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
 
 
 

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