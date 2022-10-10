الرئيس السيسي يشهد بعد قليل حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022، بحضور عددا من الشخصيات العامة ورموز الدولة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.