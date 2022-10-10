اليوم السابع
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الرئيس السيسي يشاهد عرضا لسرعة رد فعل خريجي كلية الشرطة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:15 ص
الرئيس السيسي يشاهد عرضا لسرعة رد فعل خريجي كلية الشرطة جانب من العروض
كتب محمود عبد الراضى – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

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شارك عدد من طلاب وخريجي كلية الشرطة، في عروض تبين سرعة رد الفعل خلال المواقف الخطيرة، وقدرتهم على الاقتحام، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 
وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.
 
والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
 

 


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