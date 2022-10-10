الرئيس السيسي من كلية الشرطة: "كل الاحترام والمحبة لأسر الشهداء"

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الشكر لأسر الشهداء، قائلا: "هبدأ كلمتي غير المخططة بكلمة لأسر الشهداء الأول.. كلامي ليهم كله احترام ومحبة.. احترام للعطاء اللى أتقدم لأجل خاطر بلدنا وشعبنا.. وعايز أقول لكل الأسر اللى موجودة معانا.. اوعي تفتكروا.. والكلام ده قولته قبل كده وبأكده.. الدماء اللى قدمت والأرواح اللى راحت عند ربها.. تمن بسيط.. ده في رقبتنا إحنا في شعب مصر كله.. وعند ربنا سبحانه وتعالي".

وأضاف الرئيس السيسي: "كنتم سبب فى أن ابنائكم وأزواجكم يقدموا التضحية من أجل مصر.. بتكلم عن كل الشهداء من كل القطاعات.. هما السبب في اللى إحنا فيه دلوقتى.. اللى أنتم شايفنه ده.. ده تمن لأرواح أبناء مصر.. تمن غالي أوي.. لكن أن يكون التمن ده حماية وتأمين واستقرار أكثر من 100 مليون مش بس في أمانهم وسلامهم.. ومستقبلهم.. ولو البلد كانت راحت مكنشي هيكون فيه مستقبل لحد خالص".

وتابع الرئيس السيسي: "مش هقول مش تزعلوا ولا تتأملوا.. إحنا معاكم.. وقبلنا.. ربنا موجود معاكم.. خالي بالكم.. الشهيد عند ربنا حاجة جميلة أوي.. ربنا اللى بيعطيه وبيعوض عليه.. وعليكم.. هو ربنا سبحانه وتعالي".