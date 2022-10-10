الرئيس السيسي: مطلوب مننا العمل أكثر لتقديم الوفاء لدماء الشهداء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأمور تتحسن بشكل كبير داخل الدولة المصرية فيما يخص مواجهة الإرهاب، متابعا: "علشان مش ننسي.. الحمد لله رب العالمين.. الأمور اتحسنت كتير أوي بفضل الله سبحانه وتعالي.. كل التهديدات والإرهاب بفضل الله وبفضل أبناء مصر من الشرطة والجيش وكل قطاعات الدولة إحنا في مكان كويس أوي.. ولسه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة: " طيب مطلوب مننا أكثر العمل.. نعمل أكثر من كده.. نقدم الوفاء لهذه الدماء.. مرة ثانية كل التحية والمحبة والاحترام والتقدير ليكم وأرواح الشهداء والمصابين والأسر.. وربنا يجزيكم خير الجزاء.. ولن ننساكم ابدا.. لن ننساكم ابدا.. أن شاء الله".