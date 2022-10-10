اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: مطلوب مننا العمل أكثر لتقديم الوفاء لدماء الشهداء

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:04 م
الرئيس السيسي: مطلوب مننا العمل أكثر لتقديم الوفاء لدماء الشهداء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمود عبد الراضى – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأمور تتحسن بشكل كبير داخل الدولة المصرية فيما يخص مواجهة الإرهاب، متابعا: "علشان مش ننسي.. الحمد لله رب العالمين.. الأمور اتحسنت كتير أوي بفضل الله سبحانه وتعالي.. كل التهديدات والإرهاب بفضل الله وبفضل أبناء مصر من الشرطة والجيش وكل قطاعات الدولة إحنا في مكان كويس أوي.. ولسه". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة: " طيب مطلوب مننا أكثر العمل.. نعمل أكثر من كده.. نقدم الوفاء لهذه الدماء.. مرة ثانية كل التحية والمحبة والاحترام والتقدير ليكم وأرواح الشهداء والمصابين والأسر.. وربنا يجزيكم خير الجزاء.. ولن ننساكم ابدا.. لن ننساكم ابدا.. أن شاء الله".
 

 


كلية الشرطة

كلية الشرطة 2022

تخرج طلاب الشرطة

حفل تخرج طلاب الشرطة

احتفالية اكاديمية الشرطة

اكاديمية الشرطة

طلاب اكاديمية الشرطة

تخرج طلاب اكاديمية الشرطة

الرئيس السيسي

السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي مهنئا أسر خريجى كلية الشرطة: "ألف مبروك على تخرج أبنائكم"

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:57 ص

وزير الداخلية: نؤكد التكاتف بين جناحي الأمن لتحقيق العبور نحو الجمهورية الجديدة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:44 ص

الرئيس السيسي يمنح أوائل خريجى كلية الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:38 ص

الرئيس السيسي يشهد "سلام الشهيد" خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:34 ص

خريجو كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم: "أرواح الشهداء.. نجوم مضيئة"

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:32 ص

خريجو كلية الشرطة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:31 ص

وزير الداخلية يصدق على منح خريجي الشرطة درجة الليسانس فى القانون والشرطة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:29 ص

خريجو كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم: "شرطة عصرية.. أمة أبية"

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:26 ص

خريجو كلية الشرطة يؤدون مراسم تسليم وتسلم القيادة أمام الرئيس السيسي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:24 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة