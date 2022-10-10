الرئيس السيسي: المسئولية على عاتق وزارة الداخلية كبيرة قوى

كتب محمود عبد الراضى – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لخريجي كلية الشرطة، قائلا: "يمكن رسالتي مختصرة لأبناء الخريجين.. نهنئكم وبقولهم ألف مبروك.. ودي مرحلة جديدة من حياتكم.. مصر أمانة في رقبتنا كلنا.. أمانها وسلامها واستقرارها وتقدمها أمانة في رقابتنا كلنا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة: "المسئولية على عاتق وزارة الداخلية كبيرة قوى.. لو قابلتنا مشكلة نسأل نقول فين الشرطة.. وحتي لما الأسعار تغلي نقول فين الشرطة وفين الرقابة.. دوركم مشهود من الناس كلها.. ومصر كلها تقدر هذا الدور.. طالما يحترم إنسانية المواطنين وإنفاذ القانون".

وتابع الرئيس السيسي: "دايما عايزين وإحنا بنتعامل مع المواطنين دائما منتبهين إننا موجودين في الشارع، ونتعامل مع تحديات كتيرة.. فيه ممارسات واللى ماشي صح خلاص.. المشكلة اللى معاه أي مخالفة.. ترفق بيه وتعمله من خلال أدائك الراقي من خلال القدوة والممارسة".

وقال الرئيس السيسي للخريجين: "اتمني لكم التوفيق.. شعاركم.. علم وأخلاق وواجب.. ولم ينتهى العلم بالتخرج فقط.. احرصوا على التطور".