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الرئيس السيسي: الدولة المصرية تنفذ التطوير فى كافة القطاعات بدون ضوضاء

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:08 م
الرئيس السيسي: الدولة المصرية تنفذ التطوير فى كافة القطاعات بدون ضوضاء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمود عبد الراضى – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ التطوير في كافة القطاعات، متابعا: "اسمحوا لى أن اقول لكل المصريين.. اوعوا تتصورا فيه قطاع من قطاعات الدولة لم نعمل على تطويره.. بفضل الله نعمل على تطوير كافة القطاعات.. بنشتغل من غير ضوضاء.. ومش بنقول هنعمل هيكلة وإصلاح".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة: "بنقوم بالدور ده.. عملية التطوير مستمرة لا تنتهي بمرحلة أو فترة زمنية محددة.. الدنيا بتتغير.. ولازم إحنا كمان نتطور.. التطوير لكل قطاعات الدولة بشكل هادئ والدولة بتتحرك فى تطوير قدراتها وأدائها ولكن من غير ضوضاء. 
 
وقال الرئيس السيسي في نهاية كملته: "واجبكم خالي بالكم تجاه بلدكم.. أمن وآمان مصر أمانة في رقابتنا ورقابتكم.. اتمني لكم كل التوفيق.. ألف مبروك .. خلي بالكم من نفسكم.. واحرصوا علي العمل الطيب والأداء المتميز.. اللى منتظرينه منكم.. ألف مبروك".
 

كلية الشرطة

كلية الشرطة 2022

تخرج طلاب الشرطة

حفل تخرج طلاب الشرطة

احتفالية اكاديمية الشرطة

اكاديمية الشرطة

طلاب اكاديمية الشرطة

تخرج طلاب اكاديمية الشرطة

الرئيس السيسي

السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اليوم السابع بلس



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