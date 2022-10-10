الرئيس الأوكراني والمستشار الألماني يبحثان سبل تعزيز الضغط على روسيا

بحث الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى والمستشار الألمانى أولاف شولتس تعزيز الضغط على روسيا واستعادة البنية التحتية المتضررة فى جميع أنحاء أوكرانيا.

وكتب زيلينسكى - فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - "اتفقت مع المستشار الألمانى أولاف شولتس الذى يرأس مجموعة السبع على عقد اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع بشكل عاجل"، مضيفا أنه تم جدولة خطابى أمام قمة السبع والذى سأكشف فيه عن هجمات القوات الروسية".

يشار إلى أن روسيا كانت قد شنت صباح اليوم ضربات صاروخية مكثفة على عدة مدن فى أنحاء أوكرانيا وأسقط نظام الدفاع الجوى الأوكرانى 38 هدفا جويا.