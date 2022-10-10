وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الضربات جرت بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح بيسكوف قائلا "أن النقاط الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لا يمكن تنفيذها دون إبلاغ القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا، أي الرئيس بوتين".

يُذكر أن وسائل إعلام أعلنت صباح اليوم عن ضربات بصواريخ روسية على كييف ومقاطعة كييف وخاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا، بالإضافة إلى ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني وقوع هجمات على منشآت الطاقة في زابوروجيا وفينيتسيا وسومي وجيتومير.