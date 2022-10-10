وأضافت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي على صفحتها الرسمية على "تويتر" - "ومع ذلك، تواصل روسيا إعطاء أولوية عالية لعملياتها الهجومية في وسط دونباس، وخاصة بالقرب من بلدة باخموت".

وأوضحت أنه خلال الأسبوع الماضي، "تقدمت القوات الروسية مسافة تصل إلى 2 كيلومتر باتجاه البلدة على محورين، واقتربت من اقتحام باخموت التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء القصف".

ورجحت الاستخبارات العسكرية البريطانية أن تكون هذه القوات قد ضمت "وحدات فاجنر السرية العسكرية الخاصة، التي تشمل أفرادا تم تجنيدهم مؤخرا من السجون الروسية".