الداخلية تضبط 1621 قضية تموينية لحجب السلع الغذائية والاستيلاء على الدعم

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1621) قضية تموينية متنوعة من بينها :-

وضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (17 طن "أرز أبيض – زيت طعام – سكر حر" – 8160 لتر "زيت طعام") وكذا ضبط (458) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات (25 طن "أسمنت" - 76٫159 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت طعام – لحوم – زيوت سيارات – أسمدة - أعلاف" - 940 قطعة "مستلزمات طبية" - 12356 عبوة سجائر) ، وكذا (713) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10 قضايا دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 199 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 190 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -64 قضية توقف عن الإنتاج – 250 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (8٫400 طن دقيق بلدى مدعم – 150 رغيف) ، وكذا ضبط (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (10٫371 طن "سكر تموينى" – 51080 لتر مواد بترولية - 23988 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات بلغت (136٫930 طن – 51080 لتر مواد بترولية – 8160 لتر زيت طعام - 12356 عبوة سجائر – 940 قطعة مستلزمات طبية – 150 رغيف بلدى مدعم – 23988 إسطوانة بوتاجاز).. كان أبرزها الآتى :

وتم ضبط (25 طن "أسمنت") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد بناء بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وضبط (17,5 طن "أعلاف حيوانية – أسمدة زراعية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (17 طن "أرز أبيض – زيت طعام – سكر حر" – 8160 لتر "زيت طعام") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وضبط(المديرة المسئولة عن محل بدال تموينى) بمحافظة بورسعيد لتصرفها فى (7,331 طن "سكر تموينى") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية والإتجار بها فى السوق السوداء والإستيلاء على الدعم المقرر.

وضبط (مالك محطة لتموين السيارات) بمحافظة القليوبية لتجميعه (50000 لتر مواد بترولية "بنزين - سولار") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

كما تم ضبط (مالك مستودع إسطوانات بوتاجاز – بمحافظة القليوبية) لعدم إنتظام القيد بالسجل وعدم إثبات الكميات الواردة إليه وتصرفه فى كمية قدرها (23700 إسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم) قام المذكور ببيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (14) قضية بمضبوطات بلغت (64٫900 طن "أرز شعير") .. كان أبرزها الآتى :

وكما ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة الدقهلية لتجميعه كمية قدرها (10,23 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتم ضبط مالك (مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – بمحافظة الشرقية) لتخزينه كمية قدرها (8,1 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وضبط المدير المسئول عن (مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – بمحافظة الدقهلية) لتخزينه كمية قدرها (7 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا بمضبوطات بلغت (80 قطعة "11 قطعة صوتية – 31 قطعة ضوئية – 38 قطعة ملصق").

وتم ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة أسوان محملة بكمية قدرها (4,5 طن "أسماك") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط (1,32 طن "لحوم مفروم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

وضبط (8,18 طن "سكر حر – عسل جلوكوز – نشا – سميد - حلويات" بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة

وكما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (28) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (13827 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.