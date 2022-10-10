اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الصينية: مستعدون للقيام بدور بناء في تحقيق الاستقرار ببوركينا فاسو

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:00 ص
الخارجية الصينية: مستعدون للقيام بدور بناء في تحقيق الاستقرار ببوركينا فاسو وزير الخارجية الصينى وانغ يى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الصين مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء في تحقيق الاستقرار والتنمية في بوركينا فاسو.
 
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في مؤتمر صحفي مضيفة أن الصين تتابع عن كثب الوضع الحالي.
 
وقالت المتحدثة إن الصين تحترم الخيارات التي يتخذها المواطنون في بوركينا فاسو، وترى أن لديهم القدرة على التعامل مع شؤونهم الداخلية وتحقيق السلام والاستقرار والحفاظ عليهما، بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن التليفزيونية الصينية.
 
 

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