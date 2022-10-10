الحلم تحقق قبل الـCop27 بـ26 يوما.. شرم الشيخ مدينة خضراء

كتبت منال العيسوي

قبل انطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ ، بحوالى 26 يوما، والذى تستضيفه مصر فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل ، نجحت جهود الدولة المصرية ووزاراتها الخدمية فى تحقيق حلم مدينة شرم الشيخ ، مدينة خضراء صديقة للبيئة.

خلال هذا التقرير نرصد ملامح المدينة الخضراء

أولا : تم الاعتماد على الوسائل الصديقة للبيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى .

ثانيا وصل عدد الفنادق التى ستستضيف الوفود المشاركة فى المؤتمر، والحاصلة على النجمة الخضراء إلى حوالى 110 أو120 من اجمالى 150 أو160.

ثالثا: حصل مايقرب من 60 مركز غوص على العلامة الخضراء

رابعا: تم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بالمطار وقاعة المؤتمرات، إذ أنه تم العمل على انشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات علي أسطح مباني مطار شرم الشيخ

خامسا: تم تطبيق الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات، التى تتم من خلال احد الشركات بالجمع و الفصل و التدوير.