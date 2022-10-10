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الحلم تحقق قبل الـCop27 بـ26 يوما.. شرم الشيخ مدينة خضراء

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:00 م
الحلم تحقق قبل الـCop27 بـ26 يوما.. شرم الشيخ مدينة خضراء قمة المناخ - أرشيفية
كتبت منال العيسوي

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قبل انطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ ، بحوالى 26 يوما، والذى تستضيفه مصر فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل ، نجحت جهود الدولة المصرية ووزاراتها الخدمية فى تحقيق حلم مدينة شرم الشيخ ، مدينة خضراء صديقة للبيئة.
 
خلال هذا التقرير نرصد ملامح المدينة الخضراء 
 
 
أولا : تم الاعتماد على الوسائل الصديقة للبيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى .
 
 
ثانيا وصل عدد الفنادق التى ستستضيف الوفود المشاركة فى المؤتمر، والحاصلة على النجمة الخضراء إلى حوالى  110 أو120 من اجمالى  150 أو160.
 
 
ثالثا: حصل مايقرب من  60 مركز غوص على العلامة الخضراء
 
 
رابعا: تم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بالمطار وقاعة المؤتمرات، إذ أنه  تم العمل على انشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات علي أسطح مباني مطار شرم الشيخ
 
 
 خامسا: تم تطبيق الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات،  التى تتم من خلال احد الشركات بالجمع و الفصل و التدوير.
 
 
 

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