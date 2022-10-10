وقال ضباط الجيش -في بيان اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- إن القوات المسلحة تصدت لهجوم يائس ضد قرية ”جعبو” على بعد 25 كلم عن مدينة "بولو بردى"، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين، مشيرا إلى أن الخلايا الإرهابية كانت ترمي إلى قطع الطريق الواصلة بين مدينتي ” بلدوين” و”بولوبردي” بمحافظة هيران.



