الجيزة تكرم الفائزين بمراكز متقدمة بمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كتبت - مرام محمد

عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماعا، اليوم الإثنين، لوضع اللمسات النهائية لجوائز المسابقة الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، والتي سيتم الإعلان عنها السبت المقبل بالتزامن مع إعلان محافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالاهتمام بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أنه من المقرر تكريم المشروعات الفائزة إلى جانب المشروعات التي حصلت على مراكز متقدمة، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، بضرورة تشجيع المشروعات المتميزة التي قُدمت للمحافظة.

حضر الاجتماع، الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، وماجدة محمود مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، والدكتورة آمال عثمان، وشيرين مجدي، وأسماء عبد الحكيم عضوات المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة.

ويأتي ذلك في إطار الإعداد لإعلان أسماء أصحاب المشاريع الفائزة من محافظة الجيزة في المسابقة الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم إطلاقها في أغسطس الماضي تحت مظلة مؤتمر المناخ COP27، والذي ستبدأ أعماله مع بداية شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.