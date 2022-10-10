اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 04:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تكرم الفائزين بمراكز متقدمة بمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 03:49 م
الجيزة تكرم الفائزين بمراكز متقدمة بمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء جانب من الاجتماع
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماعا، اليوم الإثنين، لوضع اللمسات النهائية لجوائز المسابقة الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، والتي سيتم الإعلان عنها السبت المقبل بالتزامن مع إعلان محافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالاهتمام بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات.
 
وأشارت نائب المحافظ، إلى أنه من المقرر تكريم المشروعات الفائزة إلى جانب المشروعات التي حصلت على مراكز متقدمة، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، بضرورة تشجيع المشروعات المتميزة التي قُدمت للمحافظة.
 
حضر الاجتماع، الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، وماجدة محمود مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، والدكتورة آمال عثمان، وشيرين مجدي، وأسماء عبد الحكيم عضوات المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة.
 
ويأتي ذلك في إطار الإعداد لإعلان أسماء أصحاب المشاريع الفائزة من محافظة الجيزة في المسابقة الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم إطلاقها في أغسطس الماضي تحت مظلة مؤتمر المناخ COP27، والذي ستبدأ أعماله مع بداية شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

المشروعات الخضراء

المشروعات الذكية

مؤتمر المناخ

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:12 ص

تفاصيل مؤتمر الإعلان عن المشاريع الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. محافظ الفيوم: تعكس جهود مصر للتعامل مع تغيرات المناخ.. "المنيا": فرصة لظهور مشروعات غير نمطية وحلول غير تقليدية مهتمة بالمناخ

الأحد، 09 أكتوبر 2022 09:30 م

محافظ الفيوم: مبادرة المشروعات الخضراء تعكس جهود الدولة تجاه التغيرات المناخية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:23 م

محافظ بني سويف يشارك في مؤتمر للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة