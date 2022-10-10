"الجيزة": بدء تطوير ورفع كفاءة ميدان الغنامية وطريق برطس الجديد بأوسيم

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري من رفع كفاءة وتطوير ورصف للطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بتحسين حركة سير المواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أوسيم في إزالة التعديات والمخالفات والبروز من الطريق العام بعدد من الطرق، حيث تم البدء في إزالة المخالفات ورفع كفاءة الشوارع والطرق، تمهيدا لتنفيذ خطة الرصف للطرق وتحسين الحالة العامة به.

ونفذ رجال العمل الميداني ببشتيل وبرطس، وبالتعاون مع معدات مديرية الطرق بالجيزة، أعمال التجريد الدورية ورفع كفاءة لعدد من الطرق، حيث تم تجريد وتسوية طرق ميدان الغنامية، وتجريد شارع الحرية، وطريق برطس الجديد، وذلك تحت إشراف فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وتشهد محافظة الجيزة تطوير ما يقرب من 475 طريقا بتكلفة 1,5 مليار جنيه، مما حقق طفرة تنموية هائلة في مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، حيث شملت المشاريع، تطوير عدد من شوارع المحافظة ما بين رئيسية ورصف الشوارع وتوسعاتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفه المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار.

ويستهدف التطوير خدمة المواطنين وتسيير حركة التنقلات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، تشمل تحسين البنية التحتية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، والربط بين الجيزة ومحافظات الجمهورية المصرية، وذلك في إطار التوجيهات العامة للدولة بتطوير شبكة الطرق القومية.



رصف الطرق