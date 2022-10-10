"التموين": متوسط مخزون السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر

كتب مدحت وهبة

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرع جديد لطرح السلع الغذائية بالتجمع الخامس بمساحة تتجاوز 6700 متر مربع للفرع باستثمارات تقدر بما يقرب 190 مليون جنيه، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة بجانب فرص العمل غير المباشرة، بحضور محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.

يأتي افتتاح الفرع في إطار تشجيع الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو التي شهدتها التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية، ويتضمن هذا المنفذ حوالى 40 ألف منتج وصنف من السلع الغذائية وغير الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم المجمدة، كما يقوم الفرع بعمل تخفيضات إضافية بمناسبة الافتتاح.

وتفقد "عشماوى" الفرع، حيث يتضمن كافة منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية، كذلك منتجات اللحوم الطازجة والأسماك المجمدة والطازجة، ويتضمن كافة السلع الأساسية مطالبا باستمرار طرح العروض لتشجيع المستهلك على التسوق، وأيضا إتاحة السلع بأسعار مناسبة بما يخفف العبء على المواطن، كما يتضمن فرع الهايبر قسم خاص للخضر والفاكهة السائبة والمغلفة .

وأكد عشماوي ”أن الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية لأكثر من 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أي أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا، وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تقوم الوزارة حاليا بصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين ،ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية .

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي بأن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 18 مشروعاً في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى، وبذلك تصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع إلى 25 مشروعا، وبما يغطي أكثر من 60%؜ من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.