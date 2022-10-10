"التعليم" تُقيم 171 عملا فنيا لمسابقة محافظ بورسعيد لإحياء ذكرى نصر أكتوبر

بورسعيد - محمد عزام

ترأست الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، لجنة تقييم الأعمال الفنية المقدمة من مدارس المحافظة للمشاركة فى مسابقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المعممة على مدارس المحافظة وذلك بمركز التطوير التكنولوجي.

وقالت وكيل الوزارة أن هذه المسابقة تأتي في اطار احتفالات محافظة بورسعيد لاحياء الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت مظلة ودعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والتى أعلن عنها الأسبوع الماضي.

وأثنت الدكتورة هالة عبد السلام على الأعمال الفنية المقدمة من المدارس المشاركة والتي شملت توثيقا للاحتفالات خلال طابور الصباح على مدار أربعة أيام بجميع مدارس المحافظة.

وصرحت وكيل الوزارة أنه قد تم فرز الأسطوانات المدمجة وعددها 171 أسطوانة بالكامل مع مراعاة الجوانب التقنية والمعايير الفنية الموضوعة من قبل اللجنة الفنية المشكلة من 22 عضوا.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أنه قد تم استبعاد الأعمال المشاركة التى لا تنطبق عليها المعايير المحددة سالفا تمهيدا للتقييم النهائي وتحديد المدارس الفائزة بجائزة محافظ بورسعيد وقيمتها 10 آلاف جنيها للمدرسة.