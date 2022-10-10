التعليم العالى: ورش عمل لتصميم برامج جديدة بالجامعات تتناسب مع التأهيل لسوق العمل

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى والمدير التنفيذى لوحدة تطوير مشروعات التعليم العالي، حول قيام إدارة مشروع البرامج الجديدة بالوحدة بتنظيم ورش عمل لمنسقى البرامج الجديدة بالجامعات؛ للتعرف على كيفية اختيار وتصميم هذه البرامج، ووضع معايير أكاديمية قياسية، ومرجعية للبرامج، تتناسب مع تأهيل خريجيها لسوق العمل، وكيفية توصيف البرامج والمُقررات، وصياغة الدراسة الذاتية لكل برنامج.

وأوضح الدكتور هشام فاروق أنه تلقى العديد من طلبات رؤساء الجامعات؛ لعقد هذه الورش فى جامعاتهم؛ نظراً لأهميتها فى تطوير البرامج الدراسية؛ لتحقيق الأهداف المنشودة منها، مؤكدًا أنه يأتى فى إطار اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتحسين جودة التعليم العالي، وتحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال إتاحة تعليم مُتميز، وتقديم برامج تعليمية مُتطورة مواكبة للعصر، وتلبى احتياجات سوق العمل المُستقبلية.

وقال الدكتور الصاوى أحمد مدير مشروع متابعة وتقييم البرامج الجديدة بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزارة، بأنه تم عقد أولى ورش العمل بكلية الآداب جامعة عين شمس فى 25 سبتمبر الماضي، بمشاركة 39 عضواً من مُنسقى البرامج الجديدة، وأعضاء هيئات التدريس، منهم 20 عضوًا من كلية الآداب، و 15 عضوًا من كلية الألسن، و 4 أعضاء من كلية التجارة، وكذلك عُقدت ورشة العمل الثانية فى 27 سبتمبر الماضى بكلية البنات جامعة عين شمس، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف البرامج الدراسية بالكلية.

وأشار د. الصاوى إلى أن ورش العمل تناولت عدة محاور منها، آلية وخُطوات تصميم برنامج دراسى جديد، ومدى حاجة سوق العمل للمُخرجات التعليمية، وكيفية تحديد الجهات التى يمكن أن تستفيد من كل البرامج، بالإضافة إلى كيفية تحديد موصفات الخريج، والمعايير الأكاديمية التى من خلالها يتم توصيف البرنامج والمقررات، بما يحقق نواتج التعلم، التى تلبى احتياجات سوق العمل، فضلًا عن كيفية تطوير وتحسين جودة برنامج دراسى قائم، من خلال نتائج تقرير المقررات، والبرنامج الدراسى والدراسة الذاتية.

وأضاف د. الصاوى أنه تم إجراء تطبيقات عملية على نماذج من البرامج الدراسية القائمة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف، وكيفية تحسينها.